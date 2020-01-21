2020總統大選，蔡英文獲得817萬票成功連任，外界普遍被認為，勝選的其中一個原因就是貼近年輕人。對此，蔡英文表示，2018年民進黨敗選後做了檢討，認為團隊確實需要不同年紀的幕僚。

蔡英文接受節目《新聞面對面》專訪，表示在2018年後做了一個檢討，曾把4、50歲的幕僚趕出去，只留下2、30歲的幕僚一起討論，他們七嘴八舌，是平常和4、50歲幕僚討論時沒看過的現象。蔡說，在4、50歲的領導之下，他們都是靜靜的、默默的在做事。

蔡英文認為，這些年輕人才是每一天在網路上，跟他們朋友們接觸的人，才知道要怎麼表達、切入到什麼事情，所以覺得一個團隊確實要不同年紀的幕僚群，因為他們的接觸面不一樣，表達方式也不一樣。

有時候蔡英文也會問，「這什麼意思啊」，甚至覺得有沒有太過了一點，這樣子消費總統，但自認有一個好處，就是年輕人的意見不論好壞、成熟不成熟，都會給他們機會，而且試圖去適應他們。

節目中也提到波特王，被問到事先是否知道他的風格？蔡英文回答，雖然聽說過，但想波特王不至於膽子這麼大，對一個總統做這個事情，所以只是去看看他，究竟在做什麼，哪知道他膽子那麼大。

主持人謝震武接著問，「有沒有想給他巴下去？」蔡英文說，說一句比較直白的話，「我說你們在搞什麼飛機」，但也自認「我這一方面還不錯，我對年輕人的容忍度是很高的。」

(中時電子報)