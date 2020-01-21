鼠年最新出爐的10大通緝犯，黑白道懸賞總值已達6億元天價，名列榜首者，首推「凌虐蝕肉魔王」黃建偉，他殺人時的兇殘，連小弟都看不下去，私下告訴警察朋友其「愛聽被害人哀號」的變態癖好，及曾拿強酸虐死女友的惡行。黃雖逃亡大陸後因案入獄，暫時無法回台，但仍有仇家開出5000萬元天價，徵求道上「勇士」到他服刑的監所取其性命。

黃建偉綽號「矮仔」、身高僅155公分的他，戴眼鏡、長相斯文，但卻壞到連新北市長侯友宜都曾感嘆說，從警生涯最大遺憾就是「未能親手逮到他」。因涉多起殺人案遭通緝的黃，殺人時喜歡玩凌虐遊戲，親眼看被害者在痛苦中慢慢死亡才「爽」，警方當年要逮他時，他還反過來放話，指自己有份「10大獵殺名單」，要抓他的警官都在內，囂張到不行。

黃最讓警方搖頭的1宗殺人案，情節根本就是電影「無間道II」翻版。2002年間，他仍是桃園「小南門幫」幫主時，在酒店認識了1名女子「小小」，一見傾心下狂點對方檯，外加送鑽戒、名牌包等，小小很快就成了「大哥的女人」。

但這段戀曲沒多久卻變調，因為黃每次要找小小，都派1名汪姓小弟開車接送，2人卻背著老大暗生情愫，還上了床，但卻被逮到。怒不可遏的「綠帽」老大，先將小小綁起來，再命手下將其四肢浸入硫酸中，慢慢「聆聽」她因皮膚碳化變黑時發出的哀嚎。小小至今仍不知生死，連屍身都找不到。

接著，換汪男被吊起來毒打，知道難逃一死的他，先謊稱可賠黃建偉千萬元「遮羞費」，出去籌錢時即逃脫神隱。黃建偉懷疑他躲在蘆洲舅舅住處，率眾上門要人，對方堅稱沒藏匿姪子，結果換舅舅被押到山區拷打。黃又拿出強酸，整罐從頭上淋下，再塞了一罐進嘴裡，讓他從頭到食道都燒焦了，最後才掏出手槍冷冷說：「便宜你了，給你一個痛快」，連開2槍奪命，並叫手下以棉被包裹，淋上汽油焚屍。

因此事太過殘忍，當時在場的1名王姓小弟忍不住酒後洩密，警方才開始盯上黃，但多次遭遇、槍戰都讓他兔脫。黃建偉後來得知王姓小弟是「廖北仔」（告密者），開了10多槍把他打成蜂窩洩憤，而為了籌跑路費，黃又恐嚇、槍擊了包括李鎮楠在內的6、7名立委服務處。

2003年間，警方對其發布通緝，但黃卻人間蒸發，直到2018年4月才又現蹤。1名台商在大陸珠海遭綁，綁匪跨海向其家屬勒索3000萬元台幣，台商獲釋後向刑事局報案，直指綁匪就是黃建偉，大陸公安接獲我情資後，終於逮到這位變態殺人魔。

目前遭對岸判處「死緩」（死刑緩期執行，判決後二年表現優良可改為徒刑）的黃，雖引渡回台機會低，但因其得罪不少道上人士，外傳有人已開價5000萬台幣「安家費」，徵勇士入獄至其服刑的廣州某監所，要取其性命。而依法務部的《提供線索緝獲外逃通緝犯獎勵辦法》，刑度達最高標準的他，懸賞獎金為100萬元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)