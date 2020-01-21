鼠年的新10大通緝要犯中，有多人是危害金融秩序的惡性經濟犯，其中目前最「炙手可熱」者，當推通緝榜第2名的「慶富」少東陳偉志。陳因「獵雷艦」詐貸案棄保潛逃海外，官方雖只懸賞100萬元，但因此案牽扯不少人，外傳有政界人士向黑道開出3億元天價「找人」加「讓他消失」，即便如此，陳目前仍下落不明，有人甚至揣測他恐怕已遭滅口。

因「獵雷艦」詐貸案遭檢方求處25年重刑的「慶富」副董陳偉志（陳慶男次子），2018年5月棄保潛逃，遭列通緝。檢調曾指其擁有美國護照，可能和妻小躲在洛杉磯，但也有人指他利用家族在海運界人脈，偷渡至大陸福建。

「獵雷艦」詐貸案慶富董座陳慶男（左）遭重判25年徒刑、妻子陳盧昭霞（中）則遭判1年6月徒刑，而副董陳偉志（右）棄保潛逃到國外。 （圖／報系資料照）

其父陳慶男曾在接受專訪時坦承自己好賭，尤其愛賭賽鴿，輸贏動輒上億元，而陳偉志還未外逃、須每天至派出所報到時，外界也一度傳出他過往有和父親到澳門豪賭習慣，但媒體追問時，陳偉志堅決否認。

不過，他人間蒸發後，有台籍遊客表示，曾在菲律賓「卡加延經濟特區」(CEZA)內某新興賭場，見到正大玩百家樂的陳偉志，但去年8月卻又有媒體指他「恐已遭滅口」。

道上私下透露，確實有政治人物曾「詢價」，開出3億元當報酬，找人「接包裹」，即「找到他」加「讓他永遠消失」，外界一度對此天價賞金議論紛紛，但是否有人接案，目前仍不得而知，唯一能確定的，是陳目前在法務部懸賞的價格為100萬元。

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(中時電子報)