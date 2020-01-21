不少經濟重犯在鼠年新10大通緝犯名單中，排名第3者為央行前副總裁梁成金。梁當年因一起超貸案，遭法院依背信罪判刑2年，須賠償8億元，然而這個看來不算長、若獲假釋只須關大約1年多的刑期，卻逼得他選擇逃亡海外、遭通緝至今，金融界人士認為關鍵不在蹲苦牢，而是8億元天價的債務。

在台北地院判決書中，被以「惡性不可言喻」形容的梁成金，是前央行總裁彭淮南高中同學，在金融界地位極高的他，不僅曾為央行副總裁，且歷任合作金庫、交通銀行、新光銀行等董座，卻因疑收回扣核貸禾豐集團7億元，渉及「背信罪」，2010年遭判刑2年定讞，且須賠償8億元。

宣判後，梁即逃亡國外、遭通緝時效達19年。一位檢察官回憶，當時法院判刑確定後，執行（報到入監）單位是地檢署，但這中間常有1、2個月空窗期，梁當時不僅掌握此黃金時間還設下技術障礙。他將原設在北市的戶籍遷往花蓮，等北檢收到法院判決時才發現他戶籍已不在台北，只得轉請花蓮地檢署代為執行。

沒想到，花檢傳喚、拘提梁成金也找不到人，只好回覆北檢「執行失敗」，北檢趕緊調閱出入境資料，才發現他早在半年前就已搭機赴美。但不少人對其若獲假釋，實際上根本只須蹲苦窯1年多，卻選擇「流亡海外」相當不解。1位和他相熟的金融界人士分析，除了「愛面子」外，「8億元的鉅額賠償，才是逃亡關鍵。」

近年不少人指證歷歷，表示梁已在美國西岸定居，天天愉快和鄰居、好友打著他最愛的小白球。外傳有道上份子積極透過管道，想向債權人「請纓」赴美向梁要錢，而其因刑度低，法務部願意給的獎金也僅區區15萬元。

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(中時電子報)