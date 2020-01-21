鼠年最新出爐的10大通緝犯名單上，最「戲劇化」者當屬排名第4的前苗栗縣長何智輝，他因涉犯多項罪行遭特偵組查辦，隨後馬上帶著妻子逃亡。但是逃亡期間何智輝風流個性不改，到處捻花惹草，讓妻子氣到隔海爆料，主動Call in台灣政論節目，讓不少台灣民眾看傻眼。

前苗栗縣長、立委何智輝於2010年因貪汙、超貸及行賄遭特偵組查辦，但東窗事發時他立刻偕妻落跑，最後遭法院判13年徒刑，查出不法所得超過2億元。妙的是，夫妻倆外逃期間，竟還為另一件民事求償案「隔空」請律師打官司，而且還勝訴，被譽為「神級通緝犯」。

何智輝（左）參選立委時妻子王素筠（中）替他站台，後來夫妻相偕逃亡海外。（圖／報系資料照）

陪他逃亡的妻子一度曾因「吃醋」氣到隔海爆料，主動Call in台灣政論節目，指何智輝不僅對她家暴，還坐擁各行各業的女人，從醫師娘到離婚女老師都有，連大陸北京機場某女公安也和他有一腿，更指何「患糖尿病，還敢自誇性能力一把罩」。

何智輝因太招搖，逃亡時常喝花酒買醉、掏出大把鈔票炫耀，據傳幾年前在越南某酒店談生意時，被當地黑幫盯上，遭勒贖後付了數百萬元才脫身。根據法務部的官方懸賞標準，何智輝身價達70萬元。2018年，媒體大幅報導何的重要犯罪證據，如帳冊、監聽資料及文件等，竟因北檢疏忽被送到焚化廠燒毀，檢方也承認確有此事。

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(中時電子報)