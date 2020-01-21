2020年最新出爐的10大通緝犯，第5名為犯下南屯區槍擊案的「黑鯊幫」要角楊勝傑，第6名則為「威名赫赫」的前國安局上校劉冠軍，他因私吞2億元秘密經費去炒股，遭檢調單位清查，沒想到竟利用職務上的情報管道，提早帶妻子逃亡出境，除阿扁時期的行政院曾出億元鉅款要「拿下」他，外傳也另有政界人士開出一樣價碼，要找黑道「處理」他。

楊勝傑為台中海線「黑鯊幫」要角，因2018年間一起兇殘槍擊案遭通緝。當時，他帶小弟赴南屯區找人談判、要上千萬元債務時，一言不合掏槍連環狂轟，將對方2人全打成蜂窩，且犯案後立馬逃逸，至今未到案。

事實上，行兇當時楊身上還另揹重案。早在2015年間，他即因帶小弟四處以「強押索賠」方式，替人處理婚外情、車禍糾紛等，甚至還明目張膽褻瀆神明，強搶過大甲媽祖神轎等，後遭檢警以「違反組織犯罪條例」逮捕、起訴，案子都還在上訴，他又開槍殺人才遭通緝，外傳有中部仇家對他依「官方標準」，祭出同額的百萬元賞金。

前國安局上校劉冠軍則是多年前私吞「奉天專案」秘密經費近2億元後，拿去炒股，直到有媒體踢爆他帳戶財產暴增，調查局才查出其涉嫌貪瀆，但劉卻利用職務上可得的情報管道，消息靈通先一步開溜。

據悉，他自己先潛逃出境，隔天妻子才帶著40萬美金搭機去和他會合，北檢隨即將2人皆發布通緝。早在扁政府時期，行政院即對其發布1億元賞金，但外傳也有退休政壇人士「不希望劉的案子牽連到自己」，也以上億元找黑道「處理掉」他，但至今是否成功，尚無消息。

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(中時電子報)