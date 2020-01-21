10大通緝名單中，第7名的「跨國神秘毒梟」黃正成因毒品走私案遭通緝，他逃亡海外後卻依舊能遠端遙控兩岸毒品市場，讓警方相當頭痛。第8名的郭坤龍則是人面獸心，多次以開車尾隨女子方式，衝撞後再下手性侵，警方研判他遭通緝後至今仍未外逃出境，還躲在台灣某處隨時可能再犯案，讓人不寒而慄。

黃正成10餘年前因一起24公斤海洛因走私案，遭檢調盯上、認定是幕後主謀，他潛逃至泰國投靠1位金三角大毒梟後，雖遭基隆地檢署通緝，但仍繼續在海外遙控兩岸毒品市場。

近年來，調查局破獲的6起總重破百公斤的毒品「進口」案，根據情資統統與黃正成有關，即便台、泰間有共同打擊犯罪協議，但因黃行蹤極難掌握，我國官方也僅能祭出百萬元賞金，盼他若因思鄉回台探親時，能有民眾認出、提供線索逮人。

而郭坤龍自2005年起為了滿足獸慾，不僅在路邊尾隨女子，甚至狠到駕車衝撞「獵物」再下手，即便女生受傷全身是血，他也硬上，持刀摀住被害人口、鼻後，強拉至草叢中性侵得逞，多人受害，通緝未到案。

根據檢警情資，他遭通緝後，北市、新北市乃至彰化等地仍持續發生多起性侵案，被害人的回憶幾乎口徑一致，與郭坤龍愛「先撞後上」的慣用手法一樣，且「瘦削兩頰、高額頭」的特徵描述也極類似。

警方至今仍深信他未外逃出境，還躲在台灣某處，伺機對下一個無辜女子出手。可惜他在官方的通緝價碼僅值70萬元，若能「破格」提高並將其逮到，才能稍解民眾恐懼。

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(中時電子報)