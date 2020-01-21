黑白道總賞金達6億元的最新十大通緝犯中，第9名是因掏空案逃亡大陸的「東帝士集團」負責人陳由豪，他明年通緝時效將屆滿，可望完成其多年來念茲在茲的返鄉心願。而第10名就是因扁家洗錢案遭通緝長達25年的黃芳彥，他在遭檢方傳喚前逃到美國洛杉磯一帶，據傳目前仍過得相當愜意。

因多案遭通緝近20年的陳由豪，也曾和劉冠軍一起遭扁政府列「億元通緝犯」，但他最後1案的通緝時效將於明年屆滿，有望回台探親。

當年身為「東帝士集團」負責人的他，因被控掏空、債留台灣600億及欠稅4億餘元而逃亡大陸，但多案後來陸續因通緝時效期滿，獲判免刑，目前僅剩1件由台北地院通緝的「損害債權案」也將屆滿。

但已入籍大陸的陳，似乎因思鄉心切，去年竟隔海委託律師，向北院聲請開庭審理，判他這最後1案無罪，理由是同案其他被告已獲判無罪確定，他也應該比照辦理，但院方仍駁回不願撤銷通緝，讓曾多次感嘆「想落葉歸根」的陳由豪，想回家得再等等。

而有「扁家帳房」之稱的新光醫院前副院長黃芳彥，因涉嫌替扁嫂吳淑珍洗錢近3億元、保管總值破億的75件珠寶，且在其醫院辦公室及住家搜出1000萬元現金，加上又捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案等多項弊案，在被特偵組傳喚前夕逃亡赴美，2009年檢方將黃列為陳水扁洗錢案被告，對其發布的通緝時效長達25年。

黃芳彥赴美後雖遭外交部註銷護照，但擁有綠卡的他仍不為所動，據說目前定居在加州聖地牙哥，還多次帶家人出入加州華裔人士甚多的爾灣地區，被民眾目擊他開名車去喝下午茶、打小白球，日子過得相當愜意。

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(中時電子報)