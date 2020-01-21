台股昨（20）日封關，收盤小漲28.42點、收於12118.71點，豬年累計大漲2186.45點、漲幅22.01％。觀察外資動向，據彭博統計，台股上周由流出轉為流入、小幅吸金1億美元，印度股市吸金13.5億美元、奪下吸金王，韓股則2周獲青睞，上周淨流入3.9億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著5G建設逐漸廣泛，應用端需求相對增加，相關產品在趨勢上均為關注焦點。展望今年，半導體產業景氣復甦，以及貿易戰引起的轉單效應，可望因中國大陸去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。

周俊宏目前預期，半導體產業今年營收及獲利全年均可望呈現成長，獲利年增率有望於第四季達到高峰。整體而言，台股鼠年展望正向，全年台股整體獲利成長7.4％，尤以電子類股全年獲利估成長達13.4％最高。

周俊宏表示，半導體設備自去年第四季起回溫，未來1～2年展望良好，隨著台灣龍頭上修資本支出，相關產業展望佳，可鎖定以半導體為主業的公司。此外，隨著蘋果上半年將推出平價版SE手機，加上5G換機潮帶動，預期今年蘋概股表現不會太弱。

選股方面，周俊宏認為，可持續鎖定5G、記憶體、iPhone等趨勢議題，同時看好汽車零組件與設備相關族群。此外，部份過去1年跌深的落底族群，近期也出現反彈跡象，建議可就基本面觀察，針對有利基者進行布局。

(時報資訊)