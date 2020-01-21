台灣證券交易所統計，2月將有新鋼(2032)等4家上市公司在證交所場地召開法人說明會。另外，統計2019年國內上市公司總計辦理2,133家次法人說明會。

2月辦理的時間及公司分別為：2月17日新鋼、2月18日茂矽(2342)、2月20日春源(2010)及2月25日的訊連(5203)。

(時報資訊)