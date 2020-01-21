《證交所》證交所2月法說，新鋼等4家上陣 08:012020/01/21 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，2月將有新鋼(2032)等4家上市公司在證交所場地召開法人說明會。另外，統計2019年國內上市公司總計辦理2,133家次法人說明會。 2月辦理的時間及公司分別為：2月17日新鋼、2月18日茂矽(2342)、2月20日春源(2010)及2月25日的訊連(5203)。 (時報資訊) #證交所 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所修訂CSR報告書 提升品質 02:252020/01/17 證券．權證 《證交所》富邦證券向證交所申請ETN標的指數資格認可 10:472020/01/17 財經 亞洲藝術界看台灣藏家 成熟且活絡 11:302020/01/17 生活 復興山櫻花開了 浴衣租借邀民體驗日式風情 18:202020/01/17 生活 平溪天燈節疏運 2月台鐵調整列車時刻 12:212020/01/19 生活 《證交所》外資上周賣超台股7.62億元，台積排第二殺 12:162020/01/20 財經 《證交所》台股又創紀錄，農曆封關首站上萬二 16:482020/01/20 財經 新鋼等4家公司 2月舉辦法說會 18:082020/01/20 財經 台積電帶動台股去年Q4量增價揚 全年成交量仍減 19:532020/01/20 財經 《證交所》過去20年，農曆新春開盤漲多跌少 07:452020/01/21 財經 財經熱門新聞 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 跟東區掰掰 網美系唐點小聚市民店開到1月底 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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