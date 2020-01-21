2020新科立委隨著農曆年節過完，也將在2月走馬上任，就有網友在網路上發起討論，好奇關心政治的眾多網友們，在「新一屆立委裡，最想看誰質詢？」網友則紛紛留言說，最想看國民黨吳斯懷、民進黨高嘉瑜質詢。

國民黨不分區立委吳斯懷過去因曾赴對岸聽訓，而被黨內、外群起砲轟聞名。而民進黨高嘉瑜則是因過去在市議會問政質詢表現亮眼，在競選立委期間更一步一腳印認真走訪選區(南港、內湖)，又喜愛唱歌「荼毒」網友，而在常在網路上引起討論。

網友martinifaya在批踢踢論壇以「新科立委大家最想看誰質詢」發起討論，並點名反年改衝第一的「退役中將吳斯懷(國民黨)」，勢必會吸引大家的目光。文章也引來熱議。

其他網友紛紛留言，「高嘉瑜」、「+魚」、「聽高嘉瑜質詢後唱歌，畫面多美」、「院長你不回應那我唱歌囉」、「嘉瑜很努力，希望她能有亮眼表現」。

(中時電子報)