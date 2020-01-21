目前國民黨內有意角逐黨主席者，包括已經宣布的孫文學校校長張亞中，另外，前新北市長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文、前國民黨副主席郝龍斌以及前黨主席朱立倫，都備受討論。台北市議員張斯綱認為，藍委江啟臣以及朱、連都是不錯人選。此外，他認為，現在韓國瑜要多市政、少政治，把高雄市政做好，才能度過這幾個月的關鍵期。

國民黨主席將於3月7日補選，台大政治系教授張亞中日前已宣布有意角逐，連勝文、郝龍斌也傳出可能參選黨主席補選。國民黨前立委謝國樑昨指出，連勝文若有改革意願和力道，「我想我們都會支持」，並強調鼓勵年輕一輩盡量出來承擔。據《中評社》報導，張斯綱則認為，江啟臣、朱立倫以及連勝文都不錯。

張斯綱指出，若從中生代接班層面來看，他覺得江啟臣是不錯人選。從全職、黨政經歷周全帶領國民黨轉型層面來看，他認為朱立倫也是不錯的人選。此外，連勝文有選舉經驗，尋求資源的能力也很強，張認為連若願意出來，也是個很好的人選。至於韓國瑜，張認為韓得多市政、少政治，把高雄市政做好，才是這幾個月是關鍵。

(中時電子報)