台中火力發電廠增設2部燃氣機組20日環評大會審查過關，行政院環保署同意發電廠增設。對此台中市長盧秀燕提出強烈抗議，反對中火機組「只增不減」的方式處置。另外台中市新聞局長黃國瑋也呼籲，請中央正視中部人的訴求，切勿「沒底線」的利用台中人的肺來發電。

市政府表示，市府團隊積極整治空污，跟隨世界趨勢落實減煤政策，這個方向不會變；秉持「汰舊換新」的立場，亦即中火新增設機組完成後，老舊機組應隨之汰除，反對中火機組「只增不減」的方式處置，並要求將維護中部民眾健康與環境品質的正面承諾，納入環評書件內，確保落實。

依據台電公司計畫，中火將增建兩部燃氣複循環機組，2024年、2025年分別提供裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，提供相當4.7部現有燃煤機組發電量，因此中市府主張4部老舊機組應汰除，且對用電安全而言，既維持中火供電量，又能讓中火對環境污染的負荷降低，一舉數得，這是中南部民眾殷切期盼。

台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，20日在環評大會闖關，最後經長達5小時討論後，環保署副署長蔡鴻德（中）宣布環評通過散會。

環保局則表示，中火啟用發電已將近30年，對於中台灣環境與民眾健康影響甚巨，倘以中火原有10部機組設置容量，再加上兩部燃氣機組， 總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠； 另以中火107年碳盤查量，再加上新增燃氣機組碳排放量，不減量的話，每年總排碳量將超過4000萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，也將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，若未來中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

市府強調，使用乾淨燃料發電，市府是站在贊成的立場且希望越快越好，所以一貫支持「汰舊換新」，對於中火增建2座燃氣機組，若在本次環保署環境影響評估審查委員會通過審查後，台電公司將會依審查通過的內容，進行燃氣機組的興建、運轉，以及現有燃煤機組的調整運作；因此，市府堅持必須要將攸關中部地區民眾健康與環境品質的意見得到台電的正面承諾，並將之納入環評書件內，也希望獲得環保署及環評委員的支持。

新聞局長黃國瑋表示，全世界減煤的趨勢是勢在必行的，連鄰近台灣的南韓也啟動關閉14座燃煤電廠的計畫，但只有台灣背道而馳，請中央正視中部人的訴求，切勿「沒底線」的利用台中人的肺來發電，漠視民眾維護健康的訴求。

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(中時電子報)