大陸一名父親因為工作關係經常出差，對兒子的身體狀況並不熟悉，沒想到餵兒子吃藥時，竟將灰指甲的藥水誤認為維生素，直接倒入他的嘴巴裡，害得9個月大的男嬰喉嚨燒傷，當場放聲慘叫，所幸送醫後孩子的情況已逐漸穩定下來，目前沒有生命危險。

據《梨視頻》報導，這起事件發生在本月14日，一名從外地出差回家的父親被老婆交代要餵9個月大的兒子服用維生素，沒想到父親卻不熟悉孩子吃藥的劑量、外觀，隨手拿了一罐藥就讓他喝了下去，沒想到卻拿到一罐灰指甲的藥水，結果孩子喝下肚後立馬放聲慘叫，當場口吐白沫。

男嬰出事後立即被送往湖南兒童醫院，主治醫師袁遠宏表示：「口腔裡的黏膜可能是因為服用藥物後有些灼傷，有點擔心會不會再次激發口腔遭到感染。」事發當下，家屬立即幫男嬰清洗傷口，也是因為這樣導致孩子的口腔多處被燒傷，喉嚨也有些潰爛。

粗心的父親事後回想：「因為當時孩子媽媽說是一瓶黑色瓶子，加上當時寶寶藥睡了所以沒開燈，然後拿了就直接餵了，我還是太大意了。」所幸孩子送醫急救後，目前已沒有大礙。

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(中時電子報)