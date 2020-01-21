小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】庶民買股信心大增

中美貿易談判暫告一段落、總統大選底定、農曆新年將至，都讓庶民信心大增。據國泰金控1月最新調查顯示，民眾對景氣現狀及未來大表樂觀，指數不僅是26個月來首度轉正，且是55個月來新高；同時對台股未來預期也是55個月高點，有26.8％的受訪者預估台股會衝破12,500點，因此有25.6％的人有意將現金轉進台股投資，指數創106個月（即8年10個月）以來新高。

【2】台股金豬封關 五福臨門

台股金豬年指數、市值改寫歷年封關新高，台積電股價大漲46％，外資年度買超近2,000億元，推升雙千金再現，創下五大封關紀錄，法人看好鼠年開紅盤漲勢可期，將延續連四年元月上漲表現。

【3】終結13黑 12月外銷訂單翻紅

經濟部統計處20日公布2019年12月及全年外銷訂單統計，外銷訂單437.8億美元，與去年同期比年增0.9％，終結連續13個月負成長，由負轉正。不過，2019年全年外銷訂單仍為負成長，累計金額為4,845.6億美元，年減5.3％。

【4】大選底定屋主心態轉多 賣屋訴求「賠售」少了2成

大選過後，賠售屋、降價屋大減，根據屋比房屋調查，網路上訴求「賠售」的待售住宅比選前大減22.6％，降價物件也比選前減少10.8％，平均待售開價除了雙北市以外，多有1～2％的調漲幅度，選後房市雖前景未明，但屋主心態已有轉多的跡象。

【5】陸半導體產業 投資恐過熱

大陸近年大力發展半導體產業，在政策扶持、市場需求下，大量資金流入產業，但資金規模卻與發展速度不呈正比。大陸工信部部長苗圩指出，要企業將投入半導體的重點從投資轉回營運、技術，力求導正產業風氣。

(中時電子報)