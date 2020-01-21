金鼠年將至，華視全體新聞主播房業涵、朱培滋、連珮貝、蔡慧君、莊雨潔、宋燕旻、連昭慈、張良瑜、陳又寧與林柏樫難得齊聚，一同拍攝春節宣傳預告。其中午間新聞主播連珮貝透露新的一年想為女兒再拼一個寶寶、晚間新聞主播房業涵則是存到了買房頭期款盼成為「有房一族」，大家都有各自想要完成的新年目標。

目前還在台大創業創新在職專班求學的主播房業涵，新年第一個願望就希望能把課修完，再全力拼碩士論文；第二個願望就是置產，目前她已經存到了買房的頭期款，「給自己一點壓力才會前進，有一個目標在就會很努力。」希望在新年年底有機會能正式晉升「有房一族」。

連珮貝則表示因為女兒阿萌非常渴望想要一個妹妹，所以準備要拼生第二胎，連珮貝說：「女兒常說她很孤單，還幾度哭著求我們再生一個陪她玩，去年底換到午間播報新聞，作息比較正常了，希望可以再增產報國。」過年6天她準備去泰國自助旅行當大爺，享受吃飽逛街、按摩的行程，而為了再拼一個娃，她和老公訂了公寓式酒店，特別安排婆婆和女兒同房，逗趣地說：「我們會努力。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)