日本首相安倍晉三昨（20日）在國會發表施政方針演說，為了感謝我國在311大地震時提供的援助，安倍晉三演說時特別提及「台灣」，且一個小舉動讓全場歡聲雷動，而總統蔡英文看到後也立即在推特發文，表示非常榮幸。

2020年東京奧運是日本今年最看重的項目之一，畢竟這是東京繼1964年後再次舉辦奧運，安倍晉三昨日在演說中表示，希望日本國民齊心合作辦一場帶給全世界感動的最精彩奧運，同時將這次定位為「復興奧運」，希望大家看見2011年311大地震災區重建的成果。

東奧期間，日本境內有許多城市將分別接待各國好手，其中岩手縣野田村是台灣接待城，而安倍晉三在演說時也提及「台灣」二字，講完後更稍微停頓了一下，隨後全場國會全場揚起熱烈掌聲。

對此，蔡英文也在推特特別使用日語發文：「我非常榮幸台灣這２個字能在日本國會引起掌聲，我聽說20多個城市想作為台灣的接待城，我們非常期待在日本訓練以及參加這場競賽！東京奧運！」

據了解，日本目前已有478個自治體登記接待奧運選手，其中台灣最為搶手，一共有24個接待城；據《中央社》報導指出，311大地震的重災區，岩手、宮城、福島3縣提出「復興謝謝招待城」制，岩手縣大槌町與野田村、福島縣南相馬市與北鹽原村等地準備接待來自台灣的隊伍。

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(中時電子報)