高雄市長韓國瑜現面臨罷免的命運，民調數據亦顯示過半的高雄市民都贊成罷韓。不過，前綠委林濁水發現在50～59歲這個世代上，反對罷韓的比例高過支持罷韓，林深究現象，指出這世代有許多挺韓者之前還是深綠支持者，但因經濟和環境的變遷，他們的苦悶只能在韓身上得到宣洩，若政府無法面對現實，找出解方，那即使倒了一個韓國瑜，後面還有千千萬萬個韓國瑜們。

林濁水在《Yahoo論壇》撰文指出，《TVBS》日前發布民調，高雄市民有53%同意罷免，而不支持罷免的人佔32%；雖然罷韓支持度過半，可是在50～59歲的族群中，反對罷免的支持度為47%，竟高過䇔支持贊成罷免的42%。

林濁水探究其原因，發現這世代的成長背景剛好在台灣經濟起飛的年代，然而到了2000年後，隨著產業西移和經濟停滯等因素，這世代搖身變成失落的世代，龐大的經濟壓力壓得他們喘不過氣來。這時，韓國瑜的出現讓他們找到了歸屬感和認同感，他們就這樣義無反顧的挺韓到底。更別提裡面挺韓的支持者，有些原本都還是深綠支持者，像文山伯之前就是挺扁大將！

林濁水感嘆，「無論如何，民無怨也撩不起，怨恨集中在50～59歲的民眾，非常常奇特，這是台灣過去藍綠菁英都忽視而到現在還惘然的。這是逃避不了，必須面對的現實」。

林濁水臉書。（摘自林濁水臉書）

(中時電子報)