高雄監獄爆發疑似管理員與雜役共同不當管教受刑人致死案。一名陳姓收容人去年11月因身體不適昏迷緊急送往國軍醫院後不治，法醫相驗發現身上有疑似遭受私刑痕跡，懷疑死者遭不當管教，檢方追查發現陳男生前曾被上銬，遭到暴力毆打，導致大量內出血1400cc，陳男回到牢房痛苦呻吟，管理員卻毫不理睬，耽誤救治黃金時間。高雄地檢署調查後，依凌虐人犯致死等罪名，起訴李姓、邱姓2名管理員和蔣姓等4名受刑人在內共6人。

據了解，根據調查，陳姓死者因家暴案入監，但入監後情緒相當躁動，與同房受刑人經常發生口角，甚至不服管理，日前又與同房收容人發生衝突，事後突然嘔吐昏迷，經送往國軍高雄總醫院急救後不治。

檢警發現，事發當時陳男用腳踹踢舍房的門，而接著李姓管理員聽到之後，隨即命令蔣男將陳男從房間帶往監視器死角，接著拿出手銬、貼滿膠帶的安全帽強行往陳男身上扣，幾名雜役當著李、邱2名管理員的面前，痛毆、猛踹陳男，拿有冰塊的冰咖啡往陳男身上潑灑。

邱姓管理員在過程中還走到監視器系統前方，查看其他受刑人有無聽到躁動聲響，又走回李姓管理員身邊，袖手旁觀他施暴於陳男。陳男最終被打到頭部瘀傷、左顴骨部位瘀傷、軀幹左胸壁外側瘀傷、肋骨外側及後面粉碎性骨折等、脾臟嚴重破裂、橫膈膜左側出血等，光是腹腔內出血量與左側橫膈膜的出血量合計，就多達1400毫升。

陳男被痛毆回到房舍後，因疼痛難耐無法久坐，不時痛苦呻吟、嘔吐，但邱姓管理員卻視若無睹，還命令陳男起身坐好，耽誤黃金治療時間，最後導致陳男死亡。

經報請高雄地檢與法醫相驗後，法醫在死者身上發現不宜外傷痕跡，檢方死者曾非純因疾病死亡，疑似遭到外力成傷，因此檢方改列偵字案查辦，20日將涉有重嫌的李、邱姓2名管理員和蔣、蕭、黃、劉姓等4名服刑的雜役，依照凌虐人犯致死提起公訴。

(中時電子報)