搶在台北國際書展之前，博客來即日起推出全年規模最大、折扣最深的線上「國際書展」，超過30萬本圖書、雜誌全面一折起，包括歷年最多8,000本電子書參展，購買參展商品滿千還可現折百元，衝著寒假閱讀市場而來！

適逢寒假、農曆年前夕，也特別企劃熱門主題書單，包括「過年求生錦囊」、「長假預備備」、「理財大翻身」、「年後轉職」、「減脂增肌」、「108課綱補給站」、「童書特價尋寶」，今年加碼推出周末特談案型，即日起每週五到週一均有暢銷品66折限時特賣，滿足全客的閱讀需求。

博客來指出，2020國際書展最受矚目的語言學習書，較上月買氣飆升3成。每年有近千所大學甄選著重英檢證明，2月多益考試首次加場，辦高中生專案考，吸引考生選購，從國際書展暢銷榜TOP10發現，多益考用書就包辦7本，熱銷冠軍為連續兩年進入博客來年度暢銷榜TOP 3的《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》，單週賣破千本。

其次為商業理財類型，像《ETF大贏家》、《成熟大人的吵架技術》等，購買族群橫跨26～45歲，初出社會新鮮人到高階領導者，看好年後投資需求增溫，將再帶動買氣。

童書銷售表現緊追在後，不少讀者趁國際書展折扣來搶高單熱門童書套組，像是《彼得兔百年經典故事全集 1-23》，下殺1.6折，現省7千，超划算；受108年課綱上路影響，去年科學類童書業績翻倍成長。明（21）日起推出「兒童國際書展」，主打寒假適合學生閱讀小說、套書、繪本以及過年期間適合推益智遊戲書、桌遊，參展數量超過2,500種。

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