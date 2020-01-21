台灣積極移轉香港、大陸藝術市場板塊，今春在當代藝術、中國書畫領域大有斬獲！上週日（19日），帝圖藝術迎春拍賣會一幅民國第一家族宋氏家族舊藏郎世寧的傳世作《照盆孩兒圖》，以1.01億元落槌，一舉寫下台灣拍場中國書畫最高成交紀錄，買家是佈局兩岸的華人企業大藏家！

這幅郎世寧奉乾隆旨意創作的真蹟《照盆孩兒圖》，包含著乾隆對畫史名作的追想，並反映他對子嗣們的祝願，乾隆也御題「道是影非真，誰知形亦幻」讚賞郎世寧展現如幻似真的繪畫功力。

在此畫中，郎世寧巧妙運用科學知識，將人物臉部和衣摺用「退暈法」描繪，用色彩層層疊染體現出人物的立體感。「照盆」，原指古人用盆盛水，映照身形，端正衣冠日常生活之事，在歷代文人學士筆下，又被賦予更高端的人文情懷。

《照盆孩兒圖》是宋老夫人倪桂珍透過張學良，為宋家六個孩子（宋藹齡、宋慶齡、宋子文、宋美齡、宋子良、宋子安）所購買的郎世寧畫作中的一幅，以援助當時急需經費進行活動的溥儀。

帝圖副總經理劉家蓉表示，在香港反送中紛爭、美對中藝術品課徵關稅等催化下，由陸、港乃至美國等中國書畫拍場重鎮轉單來台拍賣的中國書畫生貨精品持續增加，陸、港買家這回來台競拍也明顯增多，加上台商帶著資金回流，包括浦心畬的《楷書-千字文》以920萬元落槌價，《爆竹聲鳴喜氣多》570萬元，也創新高。

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