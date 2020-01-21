韓國疾病管理本部昨（20日）證實，已確認一起新型冠狀病毒感染肺炎病例，是一名從大陸湖北省武漢市入境韓國的女性。由於這名女子是搭乘飛機進入韓國，所以該航班的多名乘客、空服員，也被列為監測名單。

據《人民網》報導，這名35歲的大陸籍女子，是19日中午乘坐中國南方航空CZ6079航班抵達仁川機場，在入境大廳接受檢疫時，因出現高燒等症狀而被隔離，隨後被送進指定醫療機構，已於昨日上午確診，感染新型冠狀病毒感染肺炎。

報導指出，這名確診病例原本住在武漢，18日就已經出現惡寒發熱、肌肉疼痛等症狀，並曾在武漢當地醫院接受治療；她表示自己沒有去過華南海鮮市場，也沒有接觸野生動物。

與這名女子同行的另外5人尚未發現異常，韓國相關單位也對該女子在飛機上的鄰座乘客及空服員等人進行監測和跟蹤管理，並進一步了解該患者在機艙內的動線及全體乘客名單。

針對源自武漢的新型冠狀病毒感染肺炎，韓國已經啟動中央防疫對策本部和地方政府應急組24小時應對體系嚴加防范。截至目前，共有7人向韓國衛生部門申報類似症狀，其中4人被診斷為流感，另3人接受隔離措施。

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(中時電子報)