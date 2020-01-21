港姐黃心穎去年和許志安激吻片外流，使她被貼上小三標籤成為眾矢之的，黃心穎低調赴美神隱數月後，日前終於回到香港。今(21日)有媒體拍到黃心穎現身街頭，回港35天的她整個人瘦了一大圈，抬頭驚見「火雞脖」，疑因復出卡關、心情憂鬱才爆瘦。

黃心穎去年4月因和許志安「安心偷食」事件演藝事業被冷凍，雖她演出的戲劇後來正常播出，仍引來兩極評價。上月黃心穎返回香港，強調是為了陪家人才回來，暫時沒考慮工作，當時她臉部浮腫，有些幸福肥，然據《東網》報導，最近黃心穎出關，身形消瘦不少，臉上還掛著黑眼圈，雙眼無神。

報導指出，將過31歲生日的黃心穎閉關35天後，最近悄悄出門購物，不僅臉頰瘦到口罩頻頻移位，身體也瘦到前胸貼後背，脖子凹陷，她發現被跟拍後禮貌跟媒體打招呼，但被問有沒有跟馬國明聯繫？黃心穎不願回應，問農曆新年有沒有新節目？她才聲音虛弱的說：「會去拜年啦！」最後快速返家，沒多說什麼。

(中時電子報)