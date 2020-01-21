上海昨(20日)確診首例新型冠狀病毒後，今(21)日早上官方又證實確診第二例。據上海市衛生健康委員會官方微博消息，上海確診第二例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者為35歲男性，上海戶籍。1月8日晚前往武漢，1月11日返滬即出現發熱、咳嗽、流涕等癥狀，於1月16日在上海某發熱門診就診，被收治入院隔離治療。

據上海衛生健康委員會官方微博「上海12320」發布消息，1月20日晚，大陸國家衛生健康委員會確認上海市首例輸入性新型冠狀病毒感染肺炎的病例。患者為56歲女性，本月12日自武漢抵達上海，目前體溫正常，其在上海密切接觸者已進行醫學觀察。

今早上海衛生部門官方微博「上海12320」再發公告證實，患者為35歲男性，上海市戶籍。1月8日晚前往武漢，1月11日返滬，出現發熱、咳嗽、流涕等癥狀，於1月16日在本市一發熱門診就診后被收治入院隔離治療。經本市疾控部門檢測，新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性。經專家評估確認，該病例為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。目前患者體溫正常，生命體征平穩。其密切接觸者正在接受醫學觀察。上海另有4例疑似病例正在排查中。

(中時電子報)