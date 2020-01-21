1月20日為台股農曆豬年的最後一個交易日，收盤小漲28.42點，收在12,118.71點；全年累計大漲2,186.45點，漲幅22.01％。觀察外資資金流向，根據彭博統計，台股由流出轉為流入，上周小幅吸金1億美元，吸金王由印度拿下，吸金13.5億美元，韓國則連續兩周獲得資金青睞，上周淨流入3.9億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著5G建設逐漸廣泛，應用端的需求也相對增加，相關產品在趨勢上都是關注焦點。展望今年，半導體產業景氣復甦，以及貿易戰引起的轉單效應，可望因中國去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。他目前預估，營收及獲利全年均呈現成長，獲利年增率有望於今年第四季達到高峰；全年台股整體獲利成長7.4％，尤以電子類股全年獲利估計成長13.4％為最。

周俊宏表示，在半導體設備自去年第四季起出現回溫，接下來1至2年的展望相當不錯。隨著台灣龍頭上修資本支出，相關產業展望佳，將鎖定以半導體為主業的公司為觀察重點。此外，隨著蘋果上半年將推出平價版SE手機，加上5G換機潮，預期今年蘋概股表現不會太弱。

周俊宏表示，選股持續鎖定5G、記憶體、iPhone等議題，同時看好汽車零組件與設備相關。此外，部份過去一年跌深的落底區塊，近期也出現反彈跡象，建議可就基本面觀察，針對有利基者進行布局。

(工商 )