2020年一開始又傳出東區有店家要收攤。欣葉餐飲集團旗下「唐點小聚」宣布，市民店將在1月底熄燈。

台菜起家的欣葉餐飲集團於2018年引進「中國餐飲百強企業」唐宮集團旗下摩登中菜餐飲品牌唐宮小聚入台，並以「唐點小聚」為名進入台灣餐飲市場，瞄準東區商圈人潮和錢潮，選在市民大道開設第一家店。

該店店裝以Tiffany Blue為主色調，非常時尚現代，加上餐點造型獨特新穎，主打療癒系港點的唐點小聚深受「打卡族」喜愛，也是社群媒體上的網美店，欣葉餐飲集團後來又開設美麗華店，目前台灣擁有兩家分店。

但隨著東區商圈人潮漸減，東區近年來不斷傳出熄燈的消息，包括永福樓、糖朝、金鑛咖啡等知名店家相繼退出。唐點小聚也在1月17日在官網公告，市民店將在1月底熄燈，只要1月底前至市民店用餐，就會贈送「相約美麗華」兌換券。聯合報引述欣葉集團說法指出，唐點小聚市民店關閉是營運上的調整，未來重點將放在美麗華店，若還有適合的店面，會再評估擴點。

唐聚小點公告市民店將於月底熄燈。(圖/翻攝唐聚小點官網)

(中時電子報)