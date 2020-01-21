被控詐貸國內9家銀行386億元的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦，藏匿美國半年，台北地檢署日前起訴求刑30年，並透過台美司法互助後，經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞，將楊文虎逮捕並驅逐出境遣返回台，楊文虎已被押上飛機返台，檢方訊後將聲押禁見。

另王音之則是緊急向美國移民法庭提出訴訟，美方已訂於本月23日開庭審理。而亦遭通緝的楊文虎之子楊昌衡，因具美國公民身分，檢方仍在努力緝捕。

北檢因楊、王2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶，另已透過司法互助請求扣押資產，預料扣押的可能性很高。

檢調偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐經理人假交易，涉嫌向合庫等9家銀行詐貸386億多元，造成銀行84億多元呆帳案，北檢1月9日依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦及女兒楊宇晨、福懋董事黃明堂、律師黃呈熹等36人；具體求處楊文虎夫婦30年徒刑。楊文虎夫婦與兒子楊昌衡3人，因另涉詐欺罪遭通緝。

本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案，涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億，卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。

檢方查出，潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人，以不實合約書、發票及出貨單，向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫，以陸美爆發貿易戰致關稅增加，請求銀行配合，至去年4月詐貸386億2718萬490元，造成84億多元呆帳。

但逃亡美國半年的楊文虎及王音之夫婦，終於遭美方以非法居留且有洗錢疑慮為由逮捕，並迅速將楊文虎驅逐出境遣返回台受審。楊已經被押解上飛機返台歸案中。

(中時 )