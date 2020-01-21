梅根與夫婿哈利王子退出英國王室核心，宣佈尋求「財務獨立」，或許安妮公主的長子菲力普斯（Peter Phillips）創下的前例，將使「出租王室成員」（royals for rent）的爭議變本加厲。

據《每日郵報》（DailyMail）20日報導，42歲的菲力普斯是女王的外孫，最近他為大陸國營乳品公司拍了兩支廣告，打著王室名號，推銷牛奶。只見他坐在富麗堂皇的家中，拿著一杯牛奶，而電視螢幕上的字幕寫著「英國王室成員菲力普斯」。

菲力普斯自小在母親位於格洛斯特郡（Gloucestershire）的莊園上成長，他在廣告中說，他是喝著溫莎（Windsor）牛群所生產的牛奶長大的。然而，朗利特莊園（Longleat House）發言人說，對方並未獲得使用權，就在廣告中用了威爾特郡（Wiltshire）物業的影像。

女王在放飛哈利與梅根的聲明中要求，他們必須保證，在追求財務獨立的同時，不靠王室「殿下」（HRH）頭銜賺錢。然而，菲力普斯和妹妹札拉（Zara）從未擁有「殿下」頭銜，以往他們營利維生的方式也廣受關注。

(中時電子報)