2020日本小姐出爐！21歲名校學霸奪冠 絕美私照曝光 09:412020/01/21 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小田安珠獲選為2020日本小姐。(圖／翻攝自小田安珠IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小田安珠外型甜美。(圖／翻攝自小田安珠IG) 小田安珠是慶應義塾大學高材生。(圖／翻攝自小田安珠IG) 2020日本小姐決選出爐！由21歲的小田安珠奪冠，從2525人中脫穎而出，她也興奮表示就像做夢一樣，而她不僅外型亮眼，還就讀日本名校慶應義塾大學，有顏又有腦，受到外界高度關注。 小田安珠現就讀慶應義塾大學人文社會學科，因高顏值還被選為慶應小姐，受到電影影響，對考古學很有興趣，因此大學也專修考古，她也表示未來想當主播。而有著圓圓大眼和清純甜美笑容的她，私照也是氣質出眾，讓網友看了都直呼戀愛了。 (中時電子報) #日本小姐 #小田安珠 #慶應義塾大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 【新年好康報】滿3000抵300！ABC Mart全館下殺3折起，搶購趁現在 09:292020/01/17 生活 遭指挺韓不被罷免 柯：典型陰謀論 09:552020/01/17 政治 韓國瑜敗選 陸學者稱北京早猜到 11:052020/01/17 政治 學測英文出題貼近生活 考生認為答題不難 11:142020/01/17 生活 竟有此事？罷韓得花8000萬 韓巿府恐怕得動第二預備金 14:112020/01/17 政治 「特勤吳彥祖」IG設公開 微笑自拍照曝「任務時間」 15:102020/01/17 娛樂 MLB》吉特守備差？本周拚全票名人堂 16:012020/01/20 體育 2020企業最愛大學 龍華科大獲全國私立科大第二 20:102020/01/20 生活 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 這世代挺韓大於罷韓 林濁水點出關鍵因素 08:422020/01/21 政治 娛樂熱門新聞 最正主播難得解放隱乳 深V戰袍炸出半球超有料 - 娛樂 劉亦菲大解放！打開外套露胸吐驚人發現 網被萌翻：太可愛 - 娛樂 周杰倫慶生喜曝「一家五口」 昆凌1舉動被讚好媳婦 - 新聞 2020日本小姐出爐！21歲名校學霸奪冠 絕美私照曝光 - 娛樂 隔半年終於同框了！Angelababy合體黃曉明撇婚變 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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