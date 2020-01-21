小田安珠外型甜美。(圖／翻攝自小田安珠IG)

小田安珠是慶應義塾大學高材生。(圖／翻攝自小田安珠IG)

2020日本小姐決選出爐！由21歲的小田安珠奪冠，從2525人中脫穎而出，她也興奮表示就像做夢一樣，而她不僅外型亮眼，還就讀日本名校慶應義塾大學，有顏又有腦，受到外界高度關注。

小田安珠現就讀慶應義塾大學人文社會學科，因高顏值還被選為慶應小姐，受到電影影響，對考古學很有興趣，因此大學也專修考古，她也表示未來想當主播。而有著圓圓大眼和清純甜美笑容的她，私照也是氣質出眾，讓網友看了都直呼戀愛了。

(中時電子報)