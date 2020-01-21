協助2018新加坡國慶單車環島活動而知名的台灣單車軟體新創Velodash（沛司科技），宣布完成天使輪募資2,100萬新台幣。此輪募資除了國內投資人外，還包含國家發展基金和日本企業NIPPON Platform Group共同投資。資金主要將用於擴建軟體團隊，進一步升級針對活動主辦方設計的追蹤管理平台Staff和旗下單車活動市集Velodash，並將服務拓展至日本和其他亞洲市場。

成立兩年的Velodash，主要產品為提供戶外活動現場管理追蹤軟體，讓主辦單位能夠用於定位所有工作人員，瞭解場上即時動態，指派分組任務，並且追蹤參賽人員位置。「智慧中控中心」概念，因為運動結合科技的趨勢，除了敲開新加坡官方大型活動的大門之外，也陸續協助日本、台灣和香港許多單車活動的管理和升級，未來Velodash也將把這個產品推廣到更多種類的戶外活動中。

執行長黃彥菱指出，運動產業已經在傳統的硬體販售上漸漸飽和。除了以訓練為核心，單車運動更被視為一種長期興趣和生活方式，許多車友不停地追求更有趣的騎車體驗，像是參與活動、極限挑戰，甚至跨國單車旅行。

目前Velodash產品已經完整支援前後端數位服務產品，活動主辦方可以更有效率運用資源，專注於創造更優質的活動內容，參賽者也可以得到更好的體驗與支援。

日本商家支付整合平台NIPPON Platform Group第一次投資台灣新創公司，NIPPON Platform Group認為，Velodash的產品在日本非常有潛力，很適合日本市場在運動產業升級與地方創生的趨勢，在未來也很有擴展性。

(時報資訊)