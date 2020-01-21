為因應營運需求及公司治理，安全監控品牌廠—晶睿通訊(3454)宣布董事長陳文昌辭去兼任總經理，由廖禎祺升任總經理，並將公司組織調整為「品牌」及「代工」兩大事業群，希望能貫徹品牌與代工並重營運策略，強化公司競爭力。

受惠於中美貿易戰轉單效應、ODM及OBM兩大業務皆成長下，晶睿通訊2019年營收表現不俗，2019年前3季稅後盈餘為2.64億元，年成長6.45%，每股盈餘為3.07元，去年12月因ODM新品陸續出貨，單月合併營收4億3166萬1000元，月增1.48%，較2018年同月減少11.97%，累計2019年合併營收65億7361萬7000元，較2018年增加25.55%。

基於ODM及OBM業務並重營運策略，晶睿通訊將公司組織調整為「品牌」及「代工」兩大事業群，由顧中威接任品牌事業群執行副總經理，陳信成接任代工事業群副總經理，原由陳文昌兼任的總經理一職亦由廖禎祺升任，陳文昌專任董事長。

晶睿通訊表示，公司新任總經理廖禎祺、品牌事業群執行副總顧中威、代工事業群執行副總陳信成皆為晶睿通訊創始成員，並在內部經歷研發、產品行銷、業務等跨部門輪調，不僅了解公司跨部門營運模式，也具備產業深厚經驗，晶睿通訊期許透過事業單位化，貫徹品牌與代工並重，資源運用最大化，以台灣安控產業的領導地位爭取世界舞台一席之地。

(時報資訊)