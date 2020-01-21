隨著國際鋼價漲勢持續，中鴻（2014）2月內外銷盤價全面調漲，為連續兩個月均漲，第一季鋼市春燕提前到來，第二季旺季將進一步帶動需求，鋼廠上半年營運上揚的態勢可期。

中鴻內銷價連續第二個月調升，2月包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等內銷價，每公噸調漲400～700元，其中，熱軋主力產品每公噸漲600元，漲幅約3.9%，外銷價格則依不同產品和地區，每公噸調漲20～30美元，外銷價已連續第三個月調漲。

開月盤、貼進市場行情的中鴻連續兩個月調漲內銷盤價。中鋼(2002)將於年後開出笫二季內銷盤價，確定漲定了。市場預期，中鋼熱軋產品每公噸將上漲逾20美元，也就是每噸漲新台幣約600~900元，漲幅逾5%。

回顧鋼價走勢，中鴻去年12月內銷盤價觸底，去年12月外銷價已隨著國際鋼價止跌回升，內銷價則是今年元月正式翻揚。中鴻1月已調漲熱軋、冷軋及鍍鋅產品，每公噸調漲600～800元，1月20日開出的2月內外銷盤價，再度全面調漲各項產品價格。其中熱軋每公噸再漲600元，冷軋每公噸漲400元，鍍鋅產品每公噸漲700元。外銷則依不同產品和價格，每公噸續漲20～30美元。

中鋼將在年後開出盤價，預計2月21日開出笫二季內銷盤價，隨著國際行情續漲，包括美國、台塑河靜鋼廠及大陸寶鋼等全球鋼廠紛紛調漲鋼價，且國際煤鐵礦原料行情也都上漲，中鋼第二季盤價確定將開高盤，鋼價正式翻揚，營運最壞的情況也已經過去，今年上半年營運可望逐步回溫，走出去年第四季鋼市的低谷。

(時報資訊)