長榮航空(2618)旗下旅行社長汎假期為了讓旅客輕省出遊，避開農曆新年的旅遊人潮，在年後推出「淡季出發鈔激省」活動，推出歐、美、澳以及東南亞、東北亞等熱門航點的產品，即日起至2月10日止，於長汎假期購買團體旅遊行程者，皆可享有超高CP值的優惠價，其中，韓國冬季限定的「韓好玩滑雪釣冰魚5日」9000元還有找。

長汎假期推出年後促銷活動，日韓首推「自慢九州輕旅行4日」只要16900元（含稅起），造訪超夯網美景點海上白色鳥居、人氣廣告拍攝場景宮地獄神社-光之道、漫步海底隧道賞關門海峽美景。「東京輕旅行-川越星巴克輕井澤星野榆樹街小鎮5日」前往日本皇室情有獨鍾的渡假勝地輕井澤，御台場同時滿足娛樂購物與觀賞夕陽夜景的心願，兼具潮流與經典，只要24,900元(含稅起)。

而把握冬末雪景，「北海道戀戀銀雪超值5日」優惠下殺23,900元（含稅起），另外，提供喜愛大陸詩意山水與古色古香的旅客「周末GO~桂林山水4日」價格優惠萬元。

東南亞春季旅遊首推市場獨家的行程「宿霧與鯨鯊有約狂歡派對5日」，優惠期間報名立折2000元；「無購物萬象清邁豐富五日」探索清邁山城古都，金三角遊船前往泰、緬、寮三國邊境，搭乘長榮航空天天直飛清邁，只要23,500元(含稅起)。而榮獲旅行業界最高殊榮「金質獎」的「全程五星華欣皇室風情5日」，堪稱最高CP值行程，只要20,999元（含稅起）。

春季賞櫻長汎假期首推日本「東北舞櫻繽紛5日」前往檜木內川堤欣賞櫻海與殘雪相映的浪漫美景，以及百選賞櫻名所及青森必遊的奧入瀨溪，除了東北地區，「北陸春浪漫花見樂活5日」走訪高岡古城公園、鶴舞公園等北陸賞櫻名所。除了熱門的日本賞櫻行程，長汎假期也推薦大陸、韓國、歐洲及美東等地的花賞產品，全球花賞行程最低只要10,900元(含稅起)。

長榮航空將於今年2月新開航米蘭，除了義大利、瑞士單國深度產品，長汎多元運用米蘭航線推出多國綜覽(瑞義、德瑞義、奧斯義等)行程，滿足不同需求與喜好的旅客，推薦超值「特選義大利8日」網羅威尼斯、翡冷翠、托斯卡尼等必遊景點，清艙破盤價只要$49,900元（含稅起）。

(時報資訊)