潤寅公司詐貸，造成國內9家銀行共損失386億元，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗，遭指幫忙協商。對此，曾銘宗澄清，當初是由其他委員接受陳情轉介給他，並安排與往來銀行說明，呼籲各界勿刻意扭曲抹黑，否則將提告。

據《鏡週刊》報導，潤寅詐貸主嫌楊文虎、王音之，去年6月潛逃出境，造成9家銀行共損失386億元。曾銘宗遭指，4月曾邀台企銀、一銀、華南等三家公股銀行高層，協商潤寅貸款一事，要求貸款展延三個月，導致事件爆發。

對此，曾銘宗澄清，表示並不認識該公司負責人，去年是因其他委員接受陳情後，不了解金融實務，轉借給他。

該公司陳述，是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，導致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，嚴重影響公司業務，極待協助，同時也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業皆面臨同樣問題。

基於協助中小企業困境，曾銘宗才安排該公司與往來銀行說明，認為銀行是否願意協助，應由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導之相關文件，似有疑義，將進一步追查暸解。

曾銘宗強調，接受轉介陳情，安排與往來銀行說明，是立法委員職責之一，呼籲各界勿刻意扭曲抹黑，若有不實報導將依法提出告訴。對於潤寅非法詐騙，曾銘宗建議，檢調單位依法嚴查偵辦。

(中時電子報)