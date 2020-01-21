武漢肺炎近日疫情擴散，北京、廣東、雲南等地相繼發現多起病例。農曆新年即將到來，號稱全球最大遷徙活動的春運，是否會讓疫情蔓延加劇，也讓外界更加擔心。日前大陸沿海都市居民怒批武漢人不該「趴趴走」；有武漢人受訪時則表示居民連口罩都不帶，直說：「大家覺得無所謂。」

由新型冠狀病毒引起的肺炎已由武漢擴散到大陸多省，還有一名病例出現症狀後還搭機到韓國，害全機乘客都需被追蹤，遭許多大陸網友大罵：「武漢人能不亂跑嗎？」

據《美國之音》報導，泰國、日本、韓國相繼發現確診病例，越南、新加坡、香港也有發現疑似病例，大陸官方表示非常嚴肅、積極面對與處理，但《美國之音》採訪武漢居民王姓女子時，卻得到不一樣的說法。

王女表示，現在比較少出門，雖然全國各地的人都戴口罩，但武漢人並沒有這樣做。「我們武漢人沒有哪一個戴口罩，我們都沒戴。因為大家覺得無所謂。」她表示，雖然聽說會人傳人，但武漢人並不恐慌，還是跟原來一樣過日子，但街道打掃得比較乾淨，「之前沒有說人傳人，只是說去那個農貿市場會傳染，不要去買進口的海鮮那些東西。」

報導指出，記者在北京車站採訪來自武漢的旅客時，一名吳姓女子表示出門會帶口罩，但上車的時候什麼檢查都沒做；另一名武漢人直言：「當地感覺還沒有覺得特別擔心這個問題。」甚至還有武漢旅客說：「不知道（武漢肺炎），我們在這裡住好久了。」、「沒有那麼嚴重吧！」

不過南京政務服務處一名施姓男子貼出照片表示，目測武漢地鐵內有8成民眾都有戴口罩，至於醫院則是所有患者全部有戴，有點規模的公司近期也都有發口罩或藥品給員工，民眾也自發性買口罩，許多藥局還出現排隊人潮。

網友表示武漢人自發性買口罩，地鐵至少8成以上都會戴。（圖／南京政務服物施sir微博）

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(中時電子報)