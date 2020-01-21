大陸武漢肺炎疫情延燒，但為何在18至19日兩天之間，突增136例起病例，引起外界關注。對此，香港中文大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，可能與後SARS時期的通報系統有關。

武漢肺炎疫情持續擴大，陸官方統計至21日已造成4人死亡，並出現人傳人的現象。

據《南華早報》報導，自2002年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發後，大陸已建立一套嚴謹的疫情通報系統，但為何在上周末短短兩天內會突然增加136起病例，讓外界對這十多年前建立的系統產生疑慮，也有聲音質疑陸官方是否確實有意願分享疫情。對此，許樹昌為了避免錯誤，要確認疑似感染新型冠狀病毒的病例，必須在隔離的實驗室進行，故通常會延遲。

許樹昌表示，雖然自己並不熟悉大陸的通報系統，但是據他了解陸官方到1月12日之前都未將病毒的基因組測序遞交至世界衛生組織，而是花了兩天培養試劑，以便分發給各地衛生當局測試病例，「這也就是為什麼我們看到周末兩日確診病例突然增加」。

許樹昌說，在香港，病例延遲通報通常是因需要在至少兩座不同實驗室都呈現陽性反應後才會對外公布，而大陸地方行政系統更為多層，讓病情通報更為複雜。這也解釋了為什麼起初只有在武漢當地與日泰等海外國家證實出病例，直到周末大陸其他省份才公布病情存在。

陸媒《觀察者網》21日報導，武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林表示，武漢市不明原因的病毒性肺炎被確定為新型冠狀病毒感染所致後，相關科研機構迅速開發病毒核酸檢測試劑盒，隨後進行技術優化。湖北省疾病預防控制中心於16日收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測。

報導引述「中國科普博覽」微博指出，核酸檢測試劑盒能通過「聚合酶連鎖反應」（Polymerase chain reaction, PCR）的方法快速確定病例的樣品中是否有特定的基因序列的存在，針對不同的病毒，可以開發不同的核酸檢測試劑盒。但是這種檢測需要建立在已知病毒的基礎上，而本次的病原體是新型冠狀病毒，之前沒有出現，沒有它的「身份證」，所以無法快速判斷。

(中時電子報)