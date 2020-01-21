國民黨日前召開2020總統和立委選舉敗選後首次中常會，黨中央提出提報敗選檢討報告，列出七大原因，其中韓國瑜個人形象、參選總統正當性及選戰策略等「韓國瑜因素」，都被逐一分析檢討。前國民黨立委孫大千則認為，在2020年的這一場充滿恐懼和仇恨的總統大選之後，留下來了三個難解的習題。

2020總統大選，現任總統蔡英文以817萬票，以超過260萬張票的差距，大勝對手韓國瑜，成為1996年總統直選以來的最高票紀錄。然而，國民黨日前在檢討報告中，列出敗選7大原因，包括討厭民進黨終不敵亡國感、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局、惡質網軍帶風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。此外，高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤、黨內矛盾不團結，輔選力道待加強、不分區立委名單未符合外界期待、青年參與政治程度度高，國民黨不受年輕選民青睞。

孫大千則在臉書指出，在2020年的這一場充滿恐懼和仇恨的總統大選之後，留下來了三個難解的習題。首先，他認為台灣的徹底分裂。經過這場大選，台灣被撕裂成為「恐懼蔡英文當選」和「恐懼韓國瑜當選」的兩個世界，彼此互不諒解，高度對立。這樣的情況會隨著「罷韓案」的推動，再度升高激化。二、兩岸的緊張對抗。孫說國民黨的瀕臨瓦解，使得民進黨和共產黨失去中間的緩衝地帶，而將正式步入強硬對撞的局面。由於彼此長期缺乏互信基礎，一旦發生誤判情況，局面將惡化到不可收拾。

第三點，孫大千提及國民黨的轉型改造。他說國民黨是否能儘速從敗選的廢墟中順利浴火重生，關係到台灣民主政治是否能夠維持在野的制衡力量，避免民進黨一黨獨大，為所欲為。

(中時電子報)