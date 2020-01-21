大陸國家衛健委：新型肺炎納入乙類傳染病按甲類防控 09:592020/01/21 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸《傳染病防治法》的相關規定，經大陸國務院批准同意，國家衛生健康委決定，基於目前對武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）感染的病原、流行病學、臨床特徵等特點的認識，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。 將武漢肺炎納入法定傳染病管理後，各級人民政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的傳播。 (旺報 ) #肺炎 #傳染病 #感染 #衛生 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎新增1死 69歲男跨年發病 多重器官受損不治 05:002020/01/17 兩岸 武漢肺炎4通報案例 檢驗結果最快明出爐 14:502020/01/17 生活 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 單日暴增17例 累計達62例！大陸新型冠狀病毒 恐隨春運擴散 04:102020/01/20 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 國內新增武漢肺炎疑似病例 1歲男童發燒隔離 16:302020/01/20 生活 防武漢肺炎擴大通報定義 即起大陸來台有肺炎都要隔離 19:372020/01/20 生活 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 兩岸熱門新聞 武漢肺炎最新疫情有多嚴重？一次看懂病毒傳播狀況 - 兩岸 陸抗SARS專家鍾南山院士：武漢肺炎肯定人傳人 - 兩岸 武漢肺炎疫情 香港專家：發展軌跡與SARS很像 - 兩岸 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 美馬里蘭大學封殺孔子學院 恐有骨牌效應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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