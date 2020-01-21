根據大陸《傳染病防治法》的相關規定，經大陸國務院批准同意，國家衛生健康委決定，基於目前對武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）感染的病原、流行病學、臨床特徵等特點的認識，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。

將武漢肺炎納入法定傳染病管理後，各級人民政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等系列防控措施，共同預防控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的傳播。

(旺報 )