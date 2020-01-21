前國民黨副主席郝龍斌表態選黨主席，台北市長柯文哲認為，重複過去失敗經驗不太容易成功，看能不能有一個創新手法。此外，對於國民黨有人要60歲以上的人退出中常委，柯則表示，重點不是年紀是思維，如果是年輕的身體裝著一個陳舊的心靈，那還不是一樣。

總統大選落幕，國民黨改革聲浪不斷，有人要求60歲以上的人退出中常委，給年輕人機會，正在歐洲出訪的柯文哲表示，美國沒有65歲退休這件事情，重點不是年紀，重點是你的思維。

柯文哲指出，不是說60歲退出，如果是2、30歲，可是年輕的身體裝著一個陳舊的心靈，那不是一樣，這個沒有意義，用年齡來分什麼很奇怪，他無法理解。

此外，外界好奇郝龍斌表態選黨主席，有辦法改革國民黨嗎？柯文哲說，國民黨的事情，恐怕他們自己要去想想看，重點不是年齡，內部要好好思考，重複過去失敗經驗不太容易成功，看能不能有一個創新手法。

柯文哲還提到，2008年民進黨要不是換蔡英文總統，不覺得民進黨可以這麼快復興起來，重複過去失敗經驗不太容易成功，不過，柯也強調，台灣是充滿驚奇國家，只能事後才知道，我們都只能當事後諸葛，叫他預測台灣實在很困難。

(中時 )