華裔球星在NBA的前隊友帕森斯日前被一輛酒駕的駕駛撞傷，傷勢相當嚴重，根據美國媒體報導，帕森斯的職業生涯有可能就此終結。

2011年選秀會上第二輪第38順位加盟火箭的帕森斯，曾與林書豪共事2個賽季，2014年林書豪轉戰洛杉磯湖人，帕森斯則前往達拉斯獨行俠，2016年灰熊花了重金簽下高富帥，帕森斯成為人生勝利組，沒想到還沒想到甜美果實的他就因為受傷而從雲端跌入谷底，在曼菲斯的3個球季只打了85場比賽，灰熊最終因不堪虧損而決定在去年夏天將他交易至老鷹，可說是賠了夫人又折兵。

然而悲劇尚未結束，帕森斯只在老鷹打了5場比賽就碰到車禍，醫生診斷腦部嚴重受創、腰椎間盤突出以及肩關節唇撕裂，身體多處骨折造成永久性創商。

現年31歲的帕森斯，先前在受訪時曾談到近況，他表示已經走出以往傷勢陰霾，渴望能回到球場上，可惜這個願望恐怕永遠無法實現了，昔日的高富帥只能成為球迷的回憶。

(中時 )