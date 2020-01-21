軍方又傳出疑似自傷事件。臺中市潭子區潭興路一段一處空地內，凌晨發生起火燒車事件，當地警消獲報後立即出動消防車輛前往灌救，事後發現車內有一具焦屍，經查死者為一名服役於陸軍機步234旅營部連的現役陸軍中士，警方在副駕駛座發現一具燒焦鐵桶，目前死因為何，檢警正進行相驗目前。

據了解，昨天晚間接近12點左右，台中市潭子區潭興路一段一處巷子內空地內，一輛自小客車突然竄出大火，民眾見狀立刻通知警消前來搶救，警消將火勢撲滅後，發現駕駛座躺著一具男性焦屍，經過查詢車牌，確認車主是一位目前服役於於嘉義中庄的陸軍機步234旅營部連中士。

經警方通知死者的胞弟前來認屍，確認死者就是胞兄，根據胞弟以及部隊同袍表示，死者最近情緒受到一些外在因素受到影響，心情低落，但沒尋獲任何遺書等。警方現場鑑識，發現副駕駛座有一個疑似起火點的鐵桶，研判有可能是透過加工方式自傷，目前狀況仍要今天上午檢方會同法醫相驗，才能得知死因。

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(中時電子報)