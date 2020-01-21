全球最大綜合礦業公司必和必拓（BHP Group）周二表示，澳洲野火產生的煙霧導致空氣品質惡化，使煤炭生產受到衝擊。澳洲當局更提出警告，野火災情的緩解可能會在幾天之內消失。

必和必拓的警告突顯出這個異常漫長、已燒毀相當德國三分之一土地面積的野火季，正如何重創這個全球第14大經濟體。澳洲的觀光和保險業估算將分別遭受10億澳元（6.87億美元）損失。

必和必拓在交易訊息中表示，區域野火造成的煙霧和粉塵使公司營運據點的空氣品質惡化，影響了2019年12月的生產。

必和必拓指的是在新南威爾斯省（New South Wales）已發生過數百起火災的能源煤廠。該資源巨頭表示，如果空氣品質繼續惡化，公司下半年的營運將進一步受到限制。

澳洲氣象局周三預測維多利亞省（Victoria）的氣溫將升高，加上強風助長，恐帶來新的野火風險。新南威爾斯野火消防局周二已對該省南部海岸發布了野火的高危險等級。

(時報資訊)