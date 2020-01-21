本月國際鎳價走勢不穩定，LME鎳價在每公噸1.4萬美元上下震盪，市場買盤多觀望；不鏽鋼上游燁聯(9957)、唐榮(2035)在1月不鏽鋼價止跌回穩後，預定春節年假後再開新盤，以較貼近市場行情。

先前國際鎳價回穩，燁聯今年1月盤價止跌開平高盤，唐榮(2035)2020年1月內外銷不鏽鋼盤價也止跌回穩。不鏽鋼龍頭燁聯1月內外銷盤價為內銷平盤，外銷依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止連續兩個月降價，且外銷盤價率先止跌反彈。唐榮1月內外銷不鏽鋼盤價部分，包括300熱軋、冷軋系列等各項產品全面維持平盤，呈現止跌。

燁聯、唐榮考量，目前已經進入年關前，只剩幾個工作天就是春節長假，客戶下單意願不高，不具開盤意義，將於年後再開盤。

鎳為重要成本因素，不鏽鋼價與鎳價高度連動。上周LME鎳價一波震盪，一度跌到每公噸1.35萬美元，本周一回到每噸1.4萬美元的水準。

展望後市，若隨著LME鎳價每噸回穩於1.4萬美元之上，加上國際不鏽鋼廠漲價，2月內銷不鏽鋼價有機會開高，可望將帶動不鏽鋼廠業績逐步回溫。

(時報資訊)