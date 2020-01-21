蔡英文過去在立法院答詢時，言詞犀利、說話直白，卻遭爸爸約談，認為不能再這樣下去，而蔡英文聽完也認同父親的理由，態度轉為收斂。

蔡英文接受《新聞面對面》專訪時提到，她第一次做政務官，擔任陸委會主委答詢時，坦言「那時候比較直白一點」。父親看了幾次後覺得，再這樣下去不行，找他回家約談。

父親說，一般人在快速反應一件事時，或情緒激動的狀態下，言語會非常伶俐，或許有人覺得是好事，但父親認為，「在什麼樣的情況底下講話，都要給別人留餘地」。尤其身為總統，蔡英文表示，必須要讓每一個聽的人，都覺得說還有一個餘地，他不會被直接冒犯。

主持人謝震武問到，2016年勝選，加上此次大選817萬票破紀錄，是否想過過世的父親會說什麼。蔡英文說，如果爸爸還在，他一定會嘆口氣說，「你又是一個麻煩」。

蔡英文透露，父親是希望兒女一輩子平平安安的那種人，決定選總統時，父親已經離開，現在都不敢確定，決定參選的那一剎那，如果父親還在會不會贊成。但蔡英文也說，父親和子女各有想法，最後父親多半會被迫接受，自己心裡想什麼，父親都知道。

(中時電子報)