台灣民意基金會最新民調顯示，蔡英文總統聲望達57％，但基金會董事長游盈隆認為若蔡總統接黨主席，恐怕會走下坡，台北市長柯文哲對此反問，蔡總統不接黨主席民調就不會掉嗎，且都還沒接就唱衰，這真的很奇怪。

正在歐洲出訪的柯文哲，面對游盈隆認為蔡總統接黨主席聲望會走下坡，他分析，這有2個問題，蔡總統如果接黨主席會掉，不接就不會掉嗎？第二，人家都還沒做就唱衰人家？這真的很奇怪。

柯文哲指出，台灣永遠是一個充滿驚奇的國家，你看過高雄市長韓國瑜，再看過蔡總統，過去1年的民調增長，他覺得認真做就好，很多東西現在不好也沒保證以後好，現在不好也沒有保證就會一定不好，所以臆測沒必要。

此外，台灣民意基金會調查，有72％的人不看好韓國瑜再選總統，柯文哲說，台灣真的進入極端政治，版塊移動實在太快，回到1年前去看這時候，跟現在有一樣嗎？如果是這樣，要怎麼預測4年以後的事，認真做好今天的事，以後的事給上天決定就好了。

(中時 )