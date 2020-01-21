台灣高檢署21日表示，法務部法醫研究所從去年10月起，自多件吸毒致死相驗解剖案件中，發現死者體內篩檢出含有PMMA（俗稱強力搖頭丸）成分，由於吸食強力搖頭丸死亡案例，2個月就已高達34件，遍及全國，最年輕死者僅17歲。高檢署鑑於農曆春節假期將屆，惟恐毒品流竄高峰，且吸食強力搖頭丸致死率極高，高檢署將在21日下午召開記者會提出預警，提醒各界注意。

高檢署表示，法務部法醫研究所從去年10月起，自多件吸毒致死相驗解剖案件中，發現死者體內篩檢出含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）成分案例。

高檢署表示，截至去年12月止，施用含有強力搖頭丸因而死亡之案例已高達34件，且地點遍及全台與外島。

高檢署指出，此類毒品成本低、製程快，目前查獲案件中多以咖啡包之形式出現，並仿用時下流行之圖標吸引年輕人，近期此類案件死者平均年齡為26歲，最年輕為17歲。

(中時 )