受到美中貿易戰被列為黑名單的衝擊，全球手機龍頭華為積極尋找新的合作機會，根據《路透社》報導，華為已經與荷蘭導航與數位地圖廠商TomTom達成協議，在華為的手機及平板產品上搭載TomTom來提供定位服務及導航服務。

因美中貿易遲遲無解，讓華為在自家手機與平板上無法使用GoogleGMS服務，這項服務內容包括 Search、Gmail、Maps、StreeYouTube、Play Store 等服務，都是海外使用者的高頻應用，華為必須逐一自行研發或找尋替代方案。目前華為與TomTom的合作，將獲得TomTom提供的全球地圖、即時交通資訊以及導航軟體。

華為自行開發取而代之谷歌行動服務（GMS）的是華為行動服務（HMS），在這個架構下包括應用軟體（Apps）及HMS Core、HMS Capabilities、HMS Conncet及相應的開發與測試IDE工具，以提供華為智慧助理、華為應用市場、華為錢包、華為影片、華為音樂等所需。

TomTom主要的發展在歐洲市場，開發移動裝置的軟體為主，2004年時推出第一台車用導航產品TomTom Go，目前與Garmin都是國際市場上領先品牌。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)