行政院長蘇貞昌致贈加菜金。(吳亮賢攝)

行政院長蘇貞昌一一發送新春福袋。(吳亮賢攝)

春節假期來臨，高公局嚴陣以待國道大量往返車潮，行政院長蘇貞昌今(21)率交通部長林佳龍來到高公局，視察春節假期國道交通疏導措施，高公局長趙興華簡報時也呼籲用路人，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，出門前可先上即時路況資訊網站查詢，避開壅塞車潮。

蘇貞昌今上午來到高公局聆聽簡報後，現場致贈加菜金及新春福袋給第一線同仁，慰勞他們在連假時仍堅守崗位的辛勞，他指出，「春節是國人最重要的假日，返鄉出遊交通流量大增，同時也是高公局、公警局同仁最辛苦的時候，今天特別代表政府跟第一線最辛苦的同仁打氣鼓勵。」

蘇貞昌表示，過去一年也是交通成果豐碩的一年，好多條新的道路完成，在這種時候，規劃更要做好，讓民眾知道如何來迴避、利用道路，同時還有做好執行及應變措施，「萬一有狀況，剛剛部長跟我說，一定20分鐘內就排除。」

行政院長蘇貞昌今上午率交通部長林佳龍至高公局視察。(吳亮賢攝)

此外，蘇貞昌也強調，台灣各種公路網已經是一流，但有好的交通工程、號誌、管理、法令，還是要有好的交通道德，「國人在使用交通各方面服務時，希望也能夠有交通道德，遵守規範，人人安全、人人方便。」

高公局長趙興華表示，春節連假1月23日(週四)至1月29日(週三)共計7天，為維持高速公路行車合理服務水準，檢視歷年春節連續假期交通狀況，透過大數據分析易壅塞時段路段，研擬相關疏導措施。

趙興華也呼籲用路人，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，出門前務必做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，可先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

(中時 )