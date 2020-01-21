順發電腦與高雄港都上市櫃企業家協會合辦「Run For Future順發x港都公益路跑」，去年首屆盈餘近百萬幫助偏鄉學童。（吳錦發提供／林宏聰高雄傳真）

港都企業家聯手做公益，順發電腦與高雄港都上市櫃企業家協會合辦「Run For Future順發x港都公益路跑」，去年首屆盈餘近百萬幫助偏鄉學童，今年4月19日再接再厲，上看40位在地企業家響應，為弱勢教育帶頭領跑。

「一個人，走得快；一群人，走得遠！」順發電腦熱心公益邁入第11年，去年將焦點鎖定高雄偏鄉，結合上市櫃企業主組成的港都會，舉辦首屆Run For Future公益路跑，扣除活動成本後結餘98.6萬，用於贊助高雄偏鄉11所學校孩童就學經費。

今年順發電腦再度號召，董事長吳錦昌表示，去年總共約30位港都企業家加入，目前已約有20多位確定參加，此外，表達有意願但時程尚無法確定的超過10位，預計今年活動領跑的董事長將可突破40位，代表在地企業對弱勢關懷的一分心力。

目前已知包括現任港都會長、世德工業董事長陳光裕、世鎧精密杜泰源、萬潤科技盧鏡來、南六企業黃清山、強茂集團方敏宗、鈦昇科技王明慶、高都汽車余榮輝、欣巴巴事業黃烱輝、順發3C吳錦昌、台境企業張耿榕、五福旅遊許順富、大綜電腦曾振順、雷科鄭再興、瑞儀光電張紋祥、台虹科技孫達汶、榮剛材料王炯棻、薈智創新科技王金秋、天正國際萬文財、奇鋐科技陳易成、哈瑪星科技孫思源、太普高陳柏勳、勤業眾信龔俊吉等多位董事長將共襄盛舉，會員企業內部也紛紛開始揪團。

主辦單位表示，「2020 Run for Future順發×港都公益路跑」分為21K、10K、5K、5K健走、5K健走兒童組，報名期限至2月15日星期六止，詳細活動資訊可上樂活報名網查詢。

(中時 )