國民黨2020大選慘敗，前主席吳敦義請辭後將於3月7日進行補選，傳出前台北市長郝龍斌、國民黨中央委員連勝文有意結盟參選黨主席，郝龍斌昨晚已宣布參選黨主席，連勝文動向備受矚目。連勝文今上午受訪表示，近期接到朋友200、300則勸進參選黨主席訊息，他認為，國民黨要打破救世主極權領導迷思，著重群體領導，整合各方面志同道合的力量，重振國民黨不一定要他，但仍會跟志同道合的朋友持續溝通，決定選或不選黨主席沒有時程表。

連勝文表示，國民黨雖然敗選，但還是要有秩序，但從黨主席改選可以看出黨內兵荒馬亂，像是昨天開始連署，接著碰上農曆春節7天假期，春節過後兩天就要登記，若有意參選的人在春節期間要去哪連署，從這小細節就可以看出黨的慌亂，不過沒必要兵荒馬亂，泛藍陣營還有40席立委、15位縣市首長，不用覺得潰敗，現在大家應該先想好要如何推動國民黨改革，先把要怎麼做訂出來，再來思考什麼樣的人可以把事情做好。

「國民黨不能期待一個救世主」，連勝文說，過去黨主席大權獨攬，惟我獨尊心態把國民黨搞垮，推動黨務改革的前提是中常委們素質要整齊，不能背離社會普世價值，同時要避免利益衝突，國民黨的問題從來不是年齡，而是思維，期盼新任黨主席推動集體領導，讓黨內各司其職奮鬥，一起把黨扛起來。

連勝文透露，勸進他參選黨主席訊息多達200、300則，他認為，應該把所有力量匯集起來，如果只是要一個人撐不起來，唯有所有人一起弄，後續會持續跟志同道合的朋友溝通，希望凝聚者鼓勵力量，與其搶得先機，應先想好如何集體帶領黨改革，這才是關鍵。

傳出郝龍斌有意與連勝文結盟參選黨主席，連勝文澄清，郝市長是以前市府的長官，他很尊敬，郝市長沒特別找人談怎麼合作，並沒有這樣的事情。

(中時 )